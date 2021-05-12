Проверку из-за задержки авиарейса в Краснодарский край организовала прокуратура

Проверку из-за задержки авиарейса в Краснодарский край организовала прокуратура
Проверку из-за задержки авиарейса в Краснодарский край организовала прокуратура
Сегодня, 12:09ТранспортФото: pixabay.com
Из-за задержки авиарейса в Краснодарский край в аэропорту Кольцово организована выездная приемная Свердловской транспортной прокуратуры.

194 пассажира, из них 20 детей, не смогли ночью, 12 мая во время улететь из аэропорта Кольцово в Сочи в связи с задержкой рейса FV-5614 авиакомпании «Россия».

Задержка произошла в связи с технической неисправностью судна. В аэропорту организована выездная приемная Свердловской транспортной прокуратуры, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что оказание услуг пассажирам находится на контроле прокуратуры.

Напомним, 12 мая из-за неисправности самолета пассажиры не могут улететь из Кольцово в Сочи. Людям сообщили, что за ними вылетает резервный борт из Москвы.

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Екатеринбург
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