Мост на Циолковского в Нижнем Тагиле закроют на одну ночь

Движение по мосту на Циолковского в Нижнем Тагиле приостановят в ночь с 14 на 15 мая — за это время подрядчик заменит сети электроснабжения.

Участок дороги на ул. Циолковского от ул. Индустриальной до Октябрьской революции будет закрыт с 22 часов 14 мая до 6 утра 15 мая, следует из постановления администрации города. Согласно документу, перед началом работ подрядная организация «Уралстроймонтаж» (УСМ) установит соответствующие дорожные знаки. Гендиректор УСМ Алексей Голященко уточнил в беседе с редакцией TagilCity.ru, что в указанный период специалисты будут перекладывать кабельную линию электроснабжения на перекрестке улиц Октябрьской революции и Циолковского. Напомним, открытие четырех полос на мосту на улице Циолковского планируется к 1 июля 2022 года. Об этом заявил замглавы по горхозяйству Егор Копысов, отметив, что движение при асфальтировании путепровода перекрывать не будут. Также он рассказал, что в этом году подрядчик приступит ко второму этапу реконструкции — улицы Октябрьской революции от Газетной до Грибоедова.

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