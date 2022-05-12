Плата за проезд в общественном транспорте в Нижнем Тагиле не повысится

Плата за проезд в общественном транспорте в Нижнем Тагиле не повысится
Плата за проезд в общественном транспорте в Нижнем Тагиле не повысится
Сегодня, 18:03ТранспортФото: 1МI
Оплату проезда в автобусах и маршрутках Нижнего Тагила в ближайшее время повышать не будут в связи с требованием перевозчиков от РЭК индивидуального тарифа, так как они недовольны стоимостью поездки в 22 рубля.

Региональная энергетическая комиссия накануне майских праздников выпустила постановление, разрешающее свердловским перевозчикам повысить предельную стоимость одной поездки в автобусах и маршрутках до 22 рублей. Постановление вступит в силу 14 мая 2022 года, пишет ИА «Все новости».

По словам тагильского вице-мэра Вячеслава Горячкина, коммерческие перевозчики остались недовольны таким решением, поэтому они потребовали от РЭК согласование индивидуального тарифа, как в Екатеринбурге: в зависимости от категории пассажира и льгот, чтобы оплата проезда была более 22 рублей. Но это требование РЭК может не согласовать, если не увидит веской на то причины.

Некоторые жители Нижнего Тагила категорически против установления индивидуального тарифа, а некоторые согласны на большую стоимость при условии, если качество обслуживания в общественном транспорте станет лучше.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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