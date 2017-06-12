Продажа автозапчастей: где покупать?

Одним из надежных мест для покупки запчастей любого плана считаются салоны. Это в основном места, которые специализируются на одной марке (чаще всего иностранного производства). Детали для иномарок, например, это вещь достаточно редкая, и очень важно, чтобы они были оригинальные, с завода. На машинах иностранного производства подделки могут просто не работать – «не хочет» их машина воспринимать.

Продажа автозапчастей сегодня не такое редкое явление, но найти продавца с проверенной репутацией бывает сложно. Так, в салонах есть один большой минус — стоимость товара. Однако, если говорить о качестве и надежности, то иногда можно заплатить и больше. Также здесь приходится часто ждать доставки, так как ассортимент не всегда содержит все детали, которые могут понадобиться.

Онлайн-магазины

Онлайн магазины, постепенно вытесняют магазины оффлайн. Покупать запчасти на машину в них становится удобнее и проще, а ассортимент ничем не уступает магазинам в городе. Но времени на покупку уходит меньше, и товар доставляют по указанному адресу. В онлайн-магазине есть возможность проконсультироваться и узнать, что купить лучше, если есть сомнения. То есть, никакого отличия от того магазина, в котором вы привыкли покупать автозапчасти раньше.

На что обращать внимание

Прежде чем совершать любую покупку, стоит взвешивать все моменты и быть уверенным в том, что вы покупаете что-то надежное, долговечное и качественное. Если говорить о автомагазинах, то такую гарантию могут дать магазины, где:

есть большой опыт работы в данной области;

хорошая репутация (чтобы о ней узнать, стоит пообщаться со знакомыми, узнать, где покупают они. Можно почитать отзывы в Интернете о том или ином салоне, сервисе, магазине);

большой ассортимент (если салоны, специализирующиеся на отдельных марках, но и для них они должны всегда предлагать большой выбор товара);

есть лицензия и сертификаты качества;

продаются оригинальные детали от производителя.