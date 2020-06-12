В Черноисточинске за миллион рублей отремонтируют четыре автодороги

Стоимость работ составляет 1 160 270 рублей. Срок выполнения — до 30 сентября 2020 года. Заявки принимаются до 18 июня.

Согласно документации, ремонт требуется выполнить на улицах Мира, 2-й Советской, Фрунзе, Фурманова. Подрядчик должен будет выполнить работы по планировке площадей и исправить профиль щебеночных оснований на улицах Мира и 2-й Советской.

На улицах Фрунзе, Фурманова и переулках требуется разработка грунта автогрейдерами и устройство оснований из щебня.