В Черноисточинске за миллион рублей отремонтируют четыре автодороги
Сегодня, 11:42ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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Администрация Горноуральского городского округа объявила конкурс по поиску подрядчика на ремонт покрытия автомобильных дорог в поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом. Соответствующая документация размещена на портале госзакупок.
Сюжеты: Пригород, Эксклюзив
Стоимость работ составляет 1 160 270 рублей. Срок выполнения — до 30 сентября 2020 года. Заявки принимаются до 18 июня.
Согласно документации, ремонт требуется выполнить на улицах Мира, 2-й Советской, Фрунзе, Фурманова. Подрядчик должен будет выполнить работы по планировке площадей и исправить профиль щебеночных оснований на улицах Мира и 2-й Советской.
На улицах Фрунзе, Фурманова и переулках требуется разработка грунта автогрейдерами и устройство оснований из щебня.
Ранее был определен подрядчик для ремонта улицы Береговая-Ударная в рамках национального проекта БКАД в Нижнем Тагиле. Ее ремонтом займется ООО «АэродромДорСтрой». Стоимость контракта составила 29,5 миллиона рублей.
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