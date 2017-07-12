Белорусские электробусы могут появиться на улицах Екатеринбурга и Нижнего Тагила
12 июля 2017, 23:20Транспорт
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Электробусы (электрические автобусы) правительство Свердловской области планирует приобрести в Белоруссии. Губернатор Евгений Куйвашев и премьер-министр Республики Беларусь Владимир Семашко договорились о поставках нового вида транспорта в ходе встречи в среду, 12 июля, сообщает Комсомольская Правда Урал.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
Электрические автобусы уже работают на городских маршрутах в Минске. Среди достоинств электробуса были отмечены большой запас хода на одной зарядке и отсутствие выхлопных газов. По словам Куйвашева, подобный вид транспорта может появиться в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Достигнутые соглашения были закреплены в протоколе встречи.
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