Белорусские электробусы могут появиться на улицах Екатеринбурга и Нижнего Тагила

Электрические автобусы уже работают на городских маршрутах в Минске. Среди достоинств электробуса были отмечены большой запас хода на одной зарядке и отсутствие выхлопных газов. По словам Куйвашева, подобный вид транспорта может появиться в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Достигнутые соглашения были закреплены в протоколе встречи.