Проехал на красный: мотоциклист едва не сбил пешеходов в Нижнем Тагиле

На записи видно, как мотоциклист нарушил правила дорожного движения. Водитель мотоцикла не остановился на красный сигнал светофора, едва не сбил двух пешеходов, которые шли по пешеходному переходу на зеленый свет.

Кроме этого, на зеленый знак светофора дорогу переходили еще несколько человек, среди которых была женщина, которая несла на руках ребенка - все они переходили дорогу по правилам дорожного движения.

Я живу на Алтайке и часто вижу, как водители нарушают правила дорожного движения. Скоростной режим также редко кто соблюдает, рассказала местная жительница.

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