Уголовное дело возбуждено по факту схода 16 вагонов ЕВРАЗа на станции под Тагилом
Сегодня, 14:26ТранспортФото: Скриншот видео Уральского СУ на транспорте
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Уральским следственным управлением на транспорте возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта», сообщает пресс-служба ведомства.
Сюжеты: Нижний Тагил
Инцидент произошел 31 мая этого года на перегоне станций Смычка — Заводская под Нижним Тагилом. При движении состава из 45 вагонов произошел сход 16 из них. В результате этого повреждены 205 метров железнодорожного пути и сами вагоны. Помимо этого, ЕВРАЗ НТМК причинен материальный ущерб в размере более 16 миллионов рублей.
В целях выяснения всех обстоятельств произошедшего затребована документация из подразделений СвЖД, проводятся допросы работников железной дороги и локомотивной бригады. В рамках расследования будет организована судебно-техническая экспертиза.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей