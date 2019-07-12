Уголовное дело возбуждено по факту схода 16 вагонов ЕВРАЗа на станции под Тагилом

Инцидент произошел 31 мая этого года на перегоне станций Смычка — Заводская под Нижним Тагилом. При движении состава из 45 вагонов произошел сход 16 из них. В результате этого повреждены 205 метров железнодорожного пути и сами вагоны. Помимо этого, ЕВРАЗ НТМК причинен материальный ущерб в размере более 16 миллионов рублей.