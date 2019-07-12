В Екатеринбурге перестанет ходить троллейбус № 4
Сегодня, 22:50ТранспортФото: Медиахолдинг 1Mi/ 1mediainvest.ru
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Из проведения строительно-монтажных работ по улице Шевченко в Екатеринбурге на полтора месяца будет закрыто движение троллейбусного маршрута № 4, сообщает «Областная газета».
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Закрытие произойдёт с 6 часов утра 13 июля и продлится до полуночи 25 августа. Гортранс уральской столицы просит пассажиров быть внимательным при планировании поездок в указанный период времени.
Также отмечается, что из-за начавшегося второго этапа ремонтных работ на путепроводе по улице Смазчиков с 5 часов утра 16 июля будет закрыто движение троллейбусов по улицам Смазчиков, Сулимова, Данила Зверева, Комсомольская на участке от пр. Космонавтов до конечной станции «Академическая» в указанном направлении.
Напомним, что 1 июля в Екатеринбурге открылось движение по Макаровскому мосту.
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