Мэра Екатеринбурга попросили вернуть пенсионерам бесплатный проезд на метро
Сегодня, 12:30ТранспортФото: Екатеринбургский метрополитен
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Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова попросила мэра Екатеринбурга Александра Высокинского вернуть безлимитный проезд на метро для пенсионеров, об этом сообщается на сайте омбудсмена.
Сюжеты: Екатеринбург
Мерзлякова подчеркнула, что к ней поступает множество обращений, в которых горожане выражают недовольство, что на подземный транспорт теперь не действует льгота по Екарте.
Напомним, что стоимость проезда на метро с середины мая этого года выросла с 28 до 32 рублей.
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