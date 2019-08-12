В Екатеринбурге дело о неуправляемом трамвае передано в суд

Согласно материалам расследования, 17 июля 2018 года женщина-водитель обнаружила неисправность состава, из-за которой не смогла продолжить движение по маршруту. Было принято решение о буксировке вагона до станции «Шарташ». В ожидании буксировочного состава женщина покинула кабину, нарушив при этом несколько правил техники безопасности и оставила трамвай на дороге под уклоном. В результате этих действий вагон начал двигаться без водителя, набрав скорость до 55 километров в час.

Чудом обошлось без жертв, особенно на перекрестке улиц Гагарина-Ленина, где трамвай на большой скорости по стрелке повернул направо и у дома № 91 примерно в 15:49 совершил наезд на стоявший трамвай Т3М с бортовым № 736-737. В его салоне на задней площадке находился пассажир, в результате столкновения и сильного удара он получил серьезные травмы,отметил пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.

В ходе расследования водитель полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. 12 августа 2019 года материалы расследования передали мировому судье Кировского района для рассмотрения по существу. До начала судебного разбирательства подозреваемая будет находится под обязательством о явке.