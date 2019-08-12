В Екатеринбурге сфотографировали машину с заклеенным правительственным номером
Сегодня, 08:15ТранспортФото: Е1.ru
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Свердловчане сфотографировали машину марки Toyota Camry, у которой бумагой были закрыты одна цифра и одна буква номерного знака, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Предполагается, что на фото — правительственная машина, так как скрыты буква «А» и цифра 9. Номерные знаки «АА» имеют машины правительства. Первые две сотни знаков используют областные власти, вторые две сотни — городские, остальные номера получают чиновники более мелкого уровня.
Как считают очевидцы, таким способом автомобилист пытается избежать штрафов с камер фото и видеофиксации.
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