В Екатеринбурге сфотографировали машину с заклеенным правительственным номером

Предполагается, что на фото — правительственная машина, так как скрыты буква «А» и цифра 9. Номерные знаки «АА» имеют машины правительства. Первые две сотни знаков используют областные власти, вторые две сотни — городские, остальные номера получают чиновники более мелкого уровня.