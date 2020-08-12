В районе Нижнего Тагила отремонтируют 1,8 км Серовской трассы за 90 млн рублей

В районе Нижнего Тагила отремонтируют 1,8 км Серовской трассы за 90 млн рублей

Сегодня, 13:26ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
В 2021 году пройдут ремонтные работы на еще одном участке Серовского тракта. На этот раз в районе Нижнего Тагила. За 90 миллионов рублей планируется провести капитальный ремонт всего 1,8 километра дороги. Соответствующая документация размещена на портале госзакупок.

Начало работ планируется с 1 июня 2021 года, а завершение — 25 сентября.

В этом году планируется провести ремонт части Серовского тракта в районе Невьянска. С 17 августа 2020 года по 20 сентября 2022 года на нем будет ограничено движение. Стоимость работ на участке длиной 2,4 километра составляет 155 миллионов рублей.

Бюджеты на крупные контракты на проведение дорожных ремонтов исчисляются сотнями миллионов рублей, а общие суммы по нескольким контрактам достигают миллиардов. Кому платит Управление автомобильных дорог Свердловской области за строительство и ремонт региональных дорог, разбиралось TagilCity.ru.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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