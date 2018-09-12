Екатеринбургский метрополитен проведёт капремонт вагонов на 112 млн рублей

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге МУП «Метрополитен» потратит 112,8 млн рублей на капитальный ремонт вагонов метрополитена.
Сюжеты: Екатеринбург
Заказчиком выступает ЕМУП «Метрополитен», который заключил договор на оказание услуг по капитально-восстановительному ремонту вагонов модели 81-717.5, 81-714.5 с продлением срока службы для заказчика.
Единственным участником конкурса, по данным госзакупки, является «Октябрьский электровагоноремонтный завод», зарегистрированный в Санкт-Петербурге.
В настоящее время подрядчик приступил к исполнению договора. Исполнение договора будет окончено 28 августа 2019 года.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей