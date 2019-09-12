В Нижнем Тагиле на Вагонке установят новые дорожные знаки
Сегодня, 09:19ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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30 сентября в Нижнем Тагиле на Вагонке появятся новые дорожные знаки, сообщает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил
На участке улицы Окунева от улицы Ильича до проспекта Вагоностроителей на со стороны ДК им. Окунева будут установлены дорожные знаки «Остановка запрещена» 3.27.
Таким образом будет увеличена пропускная способность улицы и повышена безопасность дорожного движения.
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