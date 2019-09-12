В Свердловской области потратят 275 миллионов рублей на «зебры» около школ

На пешеходных переходах оборудуют искусственные неровности, светофоры с мигающим желтым сигналом, дорожные знаки со светодиодной подсветкой, установят ограждения, не допускающие переход в неположенном месте.

Изначально будут обустроены пешеходные переходы у школ и детских садов, а затем планируется повести работы на остальных переходах, не соответствующих стандартам. Таких в Свердловской области около 3,5 тысячи.