В Свердловской области потратят 275 миллионов рублей на «зебры» около школ
Сегодня, 12:46ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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В этом году в Свердловской области приведут в порядок более 500 пешеходных переходов около школ. На это из региональной казны направлено 275 миллионов рублей, сообщает ОТВ.
На пешеходных переходах оборудуют искусственные неровности, светофоры с мигающим желтым сигналом, дорожные знаки со светодиодной подсветкой, установят ограждения, не допускающие переход в неположенном месте.
Изначально будут обустроены пешеходные переходы у школ и детских садов, а затем планируется повести работы на остальных переходах, не соответствующих стандартам. Таких в Свердловской области около 3,5 тысячи.
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