1 250 машин займутся уборкой снега в Свердловской области в зимний период

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На дорогах Среднего Урала в зимний период будут задействованы для уборки снега и наледи 1 250 спецмашин.
Сюжеты: Екатеринбург
Подрядчики Свердловской области подготовили технику к зимнему сезону, 1 250 единиц которой будут очищать трассы региона от снега и наледи. 10 подрядных организаций займутся очисткой 11 тысяч км дорог на Среднем Урале. Среди специальной снегоочистительной техники – 456 комбинированных машин, 305 автогрейдеров, 140 автомобилей с отвалом, 146 тракторов и 200 погрузчиков.
Для всего автопарка подготовлены теплые боксы и топливо. Помимо этого, осуществлена заготовка противогололедных материалов. Заготовлено 230 пескобаз. К началу сезона дорожникам предстоит закрыть 7 тысяч водопропускных труб, сообщают «Вечерние Ведомости».
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