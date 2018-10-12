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1 250 машин займутся уборкой снега в Свердловской области в зимний период
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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1 250 машин займутся уборкой снега в Свердловской области в зимний период

Сегодня, 11:15Транспорт
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