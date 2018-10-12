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Движение на перекрестке ул. Садовая-Заводская в Нижнем Тагиле будет ограничено
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Движение на перекрестке ул. Садовая-Заводская в Нижнем Тагиле будет ограничено

Сегодня, 19:45Транспорт
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