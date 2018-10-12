Движение на перекрестке ул. Садовая-Заводская в Нижнем Тагиле будет ограничено
Сегодня, 19:45Транспорт
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Движение автомобилей на перекрестке ул. Садовая и ул. Заводская в Нижнем Тагиле будет ограничено с 15 по 17 октября.
Сюжеты: Нижний Тагил
В Нижнем Тагиле из-за ремонта переезда через трамвайные пути ожидается ограничение движения автомобилей на перекресте ул. Заводская и ул. Садовая. Режим ограничения будет действовать с 9 часов утра 15 октября до 18 часов 17 октября.
В связи с этим автомобилистам рекомендуется выбирать пути объезда, информирует администрация Нижнего Тагила.
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