Движение на перекрестке ул. Садовая-Заводская в Нижнем Тагиле будет ограничено

В Нижнем Тагиле из-за ремонта переезда через трамвайные пути ожидается ограничение движения автомобилей на перекресте ул. Заводская и ул. Садовая. Режим ограничения будет действовать с 9 часов утра 15 октября до 18 часов 17 октября.