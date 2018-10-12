Маршрутчики хулиганят: Пинаев поднял вопрос беспорядка у вокзала в Нижнем Тагиле

12 октября на совещании у врип мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева обсуждались вопросы по содержанию улиц.

Первый заместитель главы города обратил внимание на беспорядок на Привокзальной площади, в районе остановки транспорта, а также на Уральском проспекте.

Как выяснилось, проблема заключается в недобросовестных водителях маршруток, которые выбрасывают стаканы и прочий мусор прямо из окон машин.

Это маршрутчики хулиганят. Они сидят в машинах и выкидывают мусор прямо из окон. По вокзалу эти вопросы возникали неоднократно, доложил представитель МУП «Тагилдорстрой».

Он также отчитался, что мусор убирается регулярно, однако проблема не решается.

Нам по вокзалу надо думать, что делать. Очень серьезно жесткие решения принимать, заявил врип главы администрации Нижнего Тагила.