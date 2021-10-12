«К проезжей части претензий нет». На двух тагильских объектах БКД завершились работы

Представитель подрядчика подчеркнул, что со всеми собственниками сетей удалось достигнуть взаимопонимания, что стало существенным преимуществом в ускорении темпа работ. На ремонт одной из центральных улиц Нижнего Тагила, длиной около двух километров, было потрачено больше 50 миллионов рублей.