«К проезжей части претензий нет». На двух тагильских объектах БКД завершились работы

«К проезжей части претензий нет». На двух тагильских объектах БКД завершились работы
«К проезжей части претензий нет». На двух тагильских объектах БКД завершились работы
Сегодня, 17:00ТранспортФото: TagilCity.ru
Улицы Карла Маркса и Индустриальная в Нижнем Тагиле осмотрела комиссия по обследованию законченных работ в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» (БКД).

12 октября эксперты по реконструкции и капремонту дорог общего пользования местного значения в Нижнем Тагиле посетили сразу 2 объекта в рамках нацпроекта БКД — улицы Индустриальную и Карла Маркса.

Работы на улице Карла Маркса проводились с мая практически по октябрь. Сложностей было очень много, связанных с перекладкой коммуникаций под проезжей частью дороги, но мы справились,рассказал во время обхода объекта начальник производственно-технического отдела подрядной организации Алексей Ершов.

Представитель подрядчика подчеркнул, что со всеми собственниками сетей удалось достигнуть взаимопонимания, что стало существенным преимуществом в ускорении темпа работ. На ремонт одной из центральных улиц Нижнего Тагила, длиной около двух километров, было потрачено больше 50 миллионов рублей.

Замечания у специалистов были только по обустройству придорожной территории и примыканий.

К проезжей части претензий нет, заявил председатель комиссии Николай Новиков

Индустриальную дорожники назвали одним из самых сложных объектов — магистраль является основным путем сообщения между Тагилстроем и другими районами города. Осложняет ремонт путепровода реконструкция моста на Циолковского.

Трудностей в этом дорожно-строительном сезоне хватало, но, говоря о его предварительных итогах, можно сказать, что мы его прошли успешно, подытожил Николай Новиков.

Напомним, реконструкция моста на Циолковского в Нижнем Тагиле идет с опозданием. Путепровод не успели завершить к началу сентября, как ранее подрядчик обещал губернатору Куйвашеву.

Сюжеты:
Мост на ЦиолковскогоНижний Тагил
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