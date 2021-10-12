«К проезжей части претензий нет». На двух тагильских объектах БКД завершились работы

12 октября эксперты по реконструкции и капремонту дорог общего пользования местного значения в Нижнем Тагиле посетили сразу 2 объекта в рамках нацпроекта БКД — улицы Индустриальную и Карла Маркса.
Работы на улице Карла Маркса проводились с мая практически по октябрь. Сложностей было очень много, связанных с перекладкой коммуникаций под проезжей частью дороги, но мы справились,рассказал во время обхода объекта начальник производственно-технического отдела подрядной организации Алексей Ершов.
Представитель подрядчика подчеркнул, что со всеми собственниками сетей удалось достигнуть взаимопонимания, что стало существенным преимуществом в ускорении темпа работ. На ремонт одной из центральных улиц Нижнего Тагила, длиной около двух километров, было потрачено больше 50 миллионов рублей.
Замечания у специалистов были только по обустройству придорожной территории и примыканий.
К проезжей части претензий нет, заявил председатель комиссии Николай Новиков
Индустриальную дорожники назвали одним из самых сложных объектов — магистраль является основным путем сообщения между Тагилстроем и другими районами города. Осложняет ремонт путепровода реконструкция моста на Циолковского.
Трудностей в этом дорожно-строительном сезоне хватало, но, говоря о его предварительных итогах, можно сказать, что мы его прошли успешно, подытожил Николай Новиков.
Напомним, реконструкция моста на Циолковского в Нижнем Тагиле идет с опозданием. Путепровод не успели завершить к началу сентября, как ранее подрядчик обещал губернатору Куйвашеву.