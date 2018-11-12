Шесть нарушений выявлены за три дня проверк междугородних автобусов в Североуральске
Сегодня, 10:30ТранспортФото: maxpixel.net
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Сотрудники ДПС в ходе рейда в Североуральске выявили 6 нарушений за три дня.
В Североуральске прошел рейд по проверке междугородних автобусов, организованный сотрудниками Уральского управления Государственного автодорожного надзора.
За три дня были выявлены 6 нарушений, среди которых четыре случая, когда пассажиры не пристегивали ремни безопасности. Еще два протокола составлены на водителей за технические неисправности автобусов, сообщает «Областная газета».
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