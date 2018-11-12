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Шесть нарушений выявлены за три дня проверк междугородних автобусов в Североуральске
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Inside transport train public bus subway seats 731317

Шесть нарушений выявлены за три дня проверк междугородних автобусов в Североуральске

Сегодня, 10:30ТранспортФото: maxpixel.net
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