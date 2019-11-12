Думе Нижнего Тагила ищут авто за 2,4 миллиона рублей

В документации к закупке подробно описаны технические и внешние характеристики пятиместного седана: отделка салона темной кожей, автоматическая коробка передач и двигатель не менее 181 л. с., обогрев заднего стекла, передняя и задняя независимые подвески, бортовой компьютер, омыватели передних фар, подушки безопасности, светодиодные фары, подогрев передних и задних сидений, датчики парковки, камера заднего вида, многофункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой, клавишами управления аудиосистемой на руле и с подогревом и мульти- и аудиосистемы. Дата выпуска автомобиля — не ранее 2019 года. Гарантия действует с начала эксплуатации в течение трех лет или ста тысяч километров.