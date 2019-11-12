За ремонт скандальной дороги до Серебрянки подрядчик оштрафован на 3,7 млн рублей

«Управление автомобильных дорог», которое является заказчиком работ на дороге до Верхней Ослянки, приняло решение о привлечении компании к ответственности.

В связи с нарушением промежуточных сроков выполнения работ, а также за неисполнение условий государственного контракта о предоставлении в установленный срок данных, необходимых для выполнения работ, в адрес ООО ДСК «Строймеханизация»… были направлены требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) в размере 3 709 501,39 рубля,сообщил редакции TagilCity замминистра транспорта Денис Чегаев.

Ранее общественное движение «Тагил без ям» обнаружило, что работы, запланированные по контракту к промежуточной сдаче в августе 2019 года, не были произведены на начало сентября. О нарушениях при работе на объекте общественники сообщили в министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области.

На состояние дороги Нижний Тагил — Верхняя Ослянка местные жители жаловались президенту еще в 2015 году. Тогда поступило поручение отремонтировать дорогу до Серебрянки, в течение нескольких лет на ремонт дороги выделялось порядка 400 миллионов рублей. В 2019 году по контракту на ремонт отрезка дороги Нижний Тагил — Верхняя Ослянка подрядчику выделены более 97 миллионов рублей.