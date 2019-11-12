За ремонт скандальной дороги до Серебрянки подрядчик оштрафован на 3,7 млн рублей
Подрядчик за нарушения условий контракта при ремонте объекта оштрафован на 3,7 млн рублей. ООО ДСК «Строймеханизация» ранее принадлежало братьям Карапетянам, один из которых был депутатом Законодательного собрания Свердловской области.
«Управление автомобильных дорог», которое является заказчиком работ на дороге до Верхней Ослянки, приняло решение о привлечении компании к ответственности.
В связи с нарушением промежуточных сроков выполнения работ, а также за неисполнение условий государственного контракта о предоставлении в установленный срок данных, необходимых для выполнения работ, в адрес ООО ДСК «Строймеханизация»… были направлены требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) в размере 3 709 501,39 рубля,сообщил редакции TagilCity замминистра транспорта Денис Чегаев.
Ранее общественное движение «Тагил без ям» обнаружило, что работы, запланированные по контракту к промежуточной сдаче в августе 2019 года, не были произведены на начало сентября. О нарушениях при работе на объекте общественники сообщили в министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области.
На состояние дороги Нижний Тагил — Верхняя Ослянка местные жители жаловались президенту еще в 2015 году. Тогда поступило поручение отремонтировать дорогу до Серебрянки, в течение нескольких лет на ремонт дороги выделялось порядка 400 миллионов рублей. В 2019 году по контракту на ремонт отрезка дороги Нижний Тагил — Верхняя Ослянка подрядчику выделены более 97 миллионов рублей.
До 2013 года в равных долях ООО ДСК «Строймеханизация» владели экс-депутат ЗакСо Армен и Рафик Карапетяны. На текущий момент бенефициаром в компании является Светлана Александрова, которая также была директором фирмы ООО «Элитстрой», где совладельцами в разное время значились Армен и Нуне Карапетяны. В декабре 2016 года Армен Карапетян был задержан за рулем авто с признаками алкогольного опьянения, за что был лишен прав, а в мае 2018 года Карапетяна досрочно исключили из числа депутатов Законодательного собрания.