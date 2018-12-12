675 млн рублей потребуется на строительство трех трамвайных линий в Нижнем Тагиле

В 2017 году перед МУП «Тагильский трамвай» была поставлена задача разработать проекты трех трамвайных веток. Данный вопрос был изучен комплексно и отработан совместно с жителями города, администрацией города, общественными организациями, а также обговорен с МУП «Тагилгражданпроект».

На сайте Администрации города были предложены несколько новых линий, за которые голосовали, и было очень много мнений и положительных и в общем разных, рассказал директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов на заседании постоянной комиссии по городскому и жилищному хозяйству в гордуме Нижнего Тагила

Согласно концепции, новые трамвайные линии должны появиться в Дзержинском районе и на ГГМ.

Для строительства кольца Алтайского микрорайона протяженностью 2 км 350 м потребуется 197 млн рублей. В эту сумму вошли расходы на инженерные сети, благоустройство пешеходных переходов, переездов и восстановление дорожного покрытия, пояснил Темнов.

Еще два проекта планируется реализовать на Гальяно-горбуновском массиве.

Один проект был закольцовка действующей линии: Октябрьский, Уральский, Черноисточинское шоссе, Дружинина. Этот проект охватывает 4 км, тоже со всеми восстановительными процедурами стоил 281 млн рублей. И проект, который был по Челюскинцев, кольцо тоже стоит 197 млн рублей со всеми восстановительными работами, рассказал директор МУП «Тагильский трамвай».