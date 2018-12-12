Больше рейсов и маршрутов: трамвайное депо Нижнего Тагила обучает молодых водителей
В планах Нижнего Тагила – увеличение количества рейсов и маршрутов трамваев. Первым шагом к достижению цели является подготовка молодых специалистов. В настоящее время трамвайное депо не только открыло набор на вакансию водителя трамваев, но и проводит обучение кадрового резерва.
Со временем опытные водители трамваев в Нижнем Тагиле уходят на пенсию, кадровый потенциал при этом не успевает пополняться.
Сейчас в трамвайном депо сделали упор на набор и обучение молодых специалистов. Об этом было сказано на заседании постоянной комиссии по городскому и жилищному хозяйству в гордуме Нижнего Тагила.
Реализация восполнения кадров позволит увеличить выпуск выгонов трамваев на линию и ввести новые маршруты электротранспорта в Нижнем Тагиле.
С целью решения данной проблемы в апреле 2018 года состоялся выпуск одной группы по профессии, еще одна группа приступила к обучению в ноябре этого года, сказал специалист управления городским хозяйством.
В настоящее время обучение на водителей трамваев проходят 12 человек, об этом сообщил директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов.
Трамвайное депо информирует о вакансиях по профессиям:
- Водитель трамвая: график работы сменный, зарплата от 16 тыс. рублей, принимаются заявки на обучение.
- Кондуктор: График работы сменный, зарплата от 11-18 тыс. руб.
- Контролер: График работы сменный, зарплата от 12 тыс. руб.
- Электромонтер контактной сети: образование электротехническое, пятидневный график работы, зарплата от 15-20 тыс. руб.
- Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4-5 разрядов: образование электротехническое, график работы в т. ч. железнодорожный, группа по электробезопасности 2-3, зарплата от 13-18 тыс. руб.
- Маляр: график работы пятидневка, зарплата от 12,5 тыс. руб. Аккумуляторщик: график работы - пятидневка, зарплата от 15,5 тыс. руб.
Принимаются на работу людей пенсионного возраста. Обращаться по телефону в отдел кадров: (3435) 25-43-53, 8-950-630-03-94.
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