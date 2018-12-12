Больше рейсов и маршрутов: трамвайное депо Нижнего Тагила обучает молодых водителей

Со временем опытные водители трамваев в Нижнем Тагиле уходят на пенсию, кадровый потенциал при этом не успевает пополняться.

Сейчас в трамвайном депо сделали упор на набор и обучение молодых специалистов. Об этом было сказано на заседании постоянной комиссии по городскому и жилищному хозяйству в гордуме Нижнего Тагила.

Реализация восполнения кадров позволит увеличить выпуск выгонов трамваев на линию и ввести новые маршруты электротранспорта в Нижнем Тагиле.

С целью решения данной проблемы в апреле 2018 года состоялся выпуск одной группы по профессии, еще одна группа приступила к обучению в ноябре этого года, сказал специалист управления городским хозяйством.

В настоящее время обучение на водителей трамваев проходят 12 человек, об этом сообщил директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов.

Трамвайное депо информирует о вакансиях по профессиям:

Водитель трамвая: график работы сменный, зарплата от 16 тыс. рублей, принимаются заявки на обучение.

Кондуктор: График работы сменный, зарплата от 11-18 тыс. руб.

Контролер: График работы сменный, зарплата от 12 тыс. руб.

Электромонтер контактной сети: образование электротехническое, пятидневный график работы, зарплата от 15-20 тыс. руб.

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4-5 разрядов: образование электротехническое, график работы в т. ч. железнодорожный, группа по электробезопасности 2-3, зарплата от 13-18 тыс. руб.

Маляр: график работы пятидневка, зарплата от 12,5 тыс. руб. Аккумуляторщик: график работы - пятидневка, зарплата от 15,5 тыс. руб.