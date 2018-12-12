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Была угроза взрыва: два человека пострадали в ДТП под Нижним Тагилом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Была угроза взрыва: два человека пострадали в ДТП под Нижним Тагилом

Сегодня, 12:38ТранспортФото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области
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