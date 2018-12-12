Тагильские трамваи могут появиться в приложении «Яндекс. Транспорт»

В Нижнем Тагиле ведутся переговоры с представителями сервиса «Яндекс. Транспорт» для отображения тагильских трамваев в приложении, об этом сообщил специалист управления городским хозяйством на заседании постоянной комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству.