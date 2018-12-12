Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Новый 2019 год
Тагильские трамваи могут появиться в приложении «Яндекс. Транспорт»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Uno4j 23kie

Тагильские трамваи могут появиться в приложении «Яндекс. Транспорт»

Сегодня, 17:46ТранспортФото: Тагильский трамвай/vk.com/tagiltram
Читайте
также
Будни в Нижнем Тагиле: гонка за Дедом Морозом, Знаменские чтения и Щелкунчик
Соблазнительные миллионы, здоровые очереди и чудеса: итоги недели в Нижнем Тагиле
Лишь превышение полномочий: полицейские из Нижнего Тагила не виновны в смерти Головко
Читайте также
Cиндром профессионального эмоционального выгорания: как его предупредить
Сколько на самом деле стоит куриное мясо?
Кремль в курсе ситуации на рынке бензина