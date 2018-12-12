Тагильские трамваи могут появиться в приложении «Яндекс. Транспорт»
Сегодня, 17:46ТранспортФото: Тагильский трамвай/vk.com/tagiltram
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Тагильские трамваи могут начать отображаться в приложении «Яндекс. Транспорт».
Сюжеты: Нижний Тагил
В Нижнем Тагиле ведутся переговоры с представителями сервиса «Яндекс. Транспорт» для отображения тагильских трамваев в приложении, об этом сообщил специалист управления городским хозяйством на заседании постоянной комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству.
В настоящее время, с целью повышения уровня обслуживания в тагильских трамваях, завершено тестирование нового сервиса карты транспорта. Помимо этого, работает приложение «Тагилтрамбот» в Telegram. Программа автоматически определяет ближайшее расположение вагонов электротранспорта. Обо всех перечисленных командах можно узнать, отправив сообщение с текстом «HELP».
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