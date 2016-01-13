В России 17 автопроизводителей в январе подняли цены на автомобили

Из этого списка только УАЗ, GM-АВТОВАЗ, Renault и Volvo Сar Russia официально объявляли о повышении цены с 1 января. По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», цены изменились на Mitsubishi Outlander 2015, подорожание составило 2,6% в комплектации Sport.

Корейцы KIA подняли ценник на четыре модели в отдельных комплектациях, Hyundai - переписал ценник на 5 своих моделей, также в различных комплектациях. Многие марки повысили стоимость не более чем на 5%. Исключение стали китайцы Lifan X50 (от 5,1 до 8,2%) и Geely Emgrand (от 10 до 16%). Но есть и понижении цен, так дизельные версии Volkswagen Touareg опустились в цене на 3,7 – 3,9%.