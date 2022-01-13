3 дороги в Черноисточинске и Висиме под Тагилом будут отремонтированы за 16,7 млн

3 дороги в Черноисточинске и Висиме под Тагилом будут отремонтированы за 16,7 млн
3 дороги в Черноисточинске и Висиме под Тагилом будут отремонтированы за 16,7 млн
Сегодня, 18:13ТранспортФото: 1MI
16,7 миллиона рублей выделено на ремонт трех дорог в поселках Черноисточинск и Висим в Горноуральском городском округе. Работы рассчитаны на 3 года.

Заказчиком выступает МКУ «Управление хозяйством Горноуральского городского округа». В Черноисточинске подрядчику необходимо отремонтировать улицу Октябрьская, а в Висиме — улицы Первомайская и Юбилейная. Работы будут проводиться в рамках муниципальной программы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог местного значения ГГО до 2028 года», средства выделяются из местного бюджета.

Работы рассчитаны на срок с 1 мая 2022 года по 1 августа 2024 года. На ремонт дороги в Черноисточинске выделено 9,9 миллиона рублей, в Висиме — 6,8 миллиона.

Согласно техзаданиям подрядчикам необходимо исправить профиль щебеночных оснований, разработать и уплотнить грунт, обустроить выравнивающие слоя из щебня и установить трубы в водоотводные каналы.

Перед началом работ необходимо разработать и согласовать с ГИБДД схему организации дорожного движения и установить ограждения. Все применяемые материалы должны быть сертифицированы и иметь соответствующие документы. Также подрядчик должен обеспечить вывоз и утилизацию мусора с объектов.

Гарантия на работы составит 2 года. Контракт вступает в силу с момента заключения и действует до 31 декабря 2024 года. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 20 января 2022 года.

Напомним, на ремонт пяти дорог в селах под Нижним Тагилом выделено около 12,5 миллиона рублей. Работы будут проводиться в несколько этапов.

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