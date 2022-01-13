QR-коды в транспорте не планируется вводить в Свердловской области

В ближайшее время QR-коды в общественном транспорте не будут вводиться в Свердловской области.

По QR-кодам на транспорте пока не думали, но хотим усилить контроль за масочным режимом, сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на пресс-конференции. Он отметил, что также планируется ужесточить наказания для перевозчиков, которые допускают к себе пассажиров без масок. Напомним, сроки повторного введения QR-кодов в общественных местах и торговых центрах региона перенесены с 15 до 20 января. Возможно, отмена ограничений продлится и дольше. Это будет зависеть от ситуации с коронавирусом. Сроки повторного введения QR-кодов в Свердловской области перенесли на 20 января

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