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Мост через пруд может появиться в Нижнем Тагиле уже к 2021 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мост через пруд может появиться в Нижнем Тагиле уже к 2021 году

13 февраля, 11:20Транспорт
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