Мост через пруд может появиться в Нижнем Тагиле уже к 2021 году

Как пояснил глава Нижнего Тагила, сейчас активно продолжается работа по проектированию моста через тагильский пруд. Заключен контракт со специалистами, которые предлагают различные варианты.

Проектанты начали выдавать первые решения. На совещании нам предлагали несколько вариантов: от Эйфелевой башни до вполне бюджетных и приемлемых для нас объектов. Я имею в виду уникальные объекты из металлоконструкций и железобетонных изделий пояснил Сергей Носов.

В скором времени готовый дизайн моста будет вынесен на обсуждение. Жители города смогут высказать свои пожелания по элементам в его структуре. Мнение горожан будет учитываться при выборе расположения пешеходного перехода, а также в других нюансах. Согласно контракту, готовый проект моста и предварительная стоимость работ должны появиться уже в конце августа 2018 года.

В конце августа мы уже сможем объявить конкурс на строительство моста. И уже в этом году заключить контракт на его строительство. С учетом того, что мы выбрали тип и подходы к проектированию моста, мы уже сегодня можем начать определяться с положениями контракта и требованиями к генподрядчику, который мог бы выполнить эту работу. Я хотел бы заметить, что это будет не просто мост через пруд, это путепровод и мост через ж/д магистраль, это дорога после магистрали до Свердловского шоссе и двухуровневая развязка в виде клевера на шоссе поделился нюансами разработки Сергей Носов.

По словам главы, контракт на строительство моста будет заключаться на 2,5 года. Таким образом, к середине 2021 года город должен получить готовый комплекс через Нижнетагильский пруд.