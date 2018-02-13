Проект моста через пруд в Нижнем Тагиле был презентован губернатору области (ФОТО)
13 февраля, 17:00Транспорт
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Проект моста через пруд в Нижнем Тагиле был представлен членам областного правительства. Сергей Носов совместно с проектировщиками рассказал губернатору, каким будет комплекс.
Сюжеты: Нижний Тагил
В ходе визита членов областного правительства в Нижний Тагил прошла выездная встреча на месте будущего строительства моста через пруд. Сергей Носов обсудил с Евгением Куйвашевым проект комплекса и рассказал о его особенностях.
Известно, что высота моста над гладью воды в среднем будет около 7 метров, а максимально в центральных пролетах - до 7,7 метров. Мост будет оборудован велосипедной и пешеходной тропами: по две полосы в каждом направлении. Кроме того, на нем будет создана прогулочная зона.
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А ранее сообщалось о том, что проект в августе 2018 года будет направлен на экспертизу, после чего объявят конкурс на подрядчика. В середине 2021 года над Нижнетагильским прудом уже может появиться транспортно-пешеходный комплекс.
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