Рейс «Уральских авиалиний» на 15 часов задержался в Душанбе
13 февраля, 10:30Транспорт
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Рейс Душанбе — Екатеринбург перевозчика «Уральские авиалинии» приземлился в «Кольцово» с опозданием более чем на 15 часов.
Сюжеты: Екатеринбург
В уральскую столицу лайнер Airbus-A320 должен был прилететь вчера в 6.45 утра, однако посадка самолета была выполнена только в 22.00. Причиной задержки вылета стала, как объяснила авиакомпания, подготовка рейса.
Вчера «Уральские авиалинии» задержали еще один рейс: лайнер, совершавший перелет по маршруту Бангкок — Екатеринбург приземлился с опозданием в 2,5 часа. Как пишет ЕАН, в этот же день рейс RoyalFlignt из Утапао задержался на 3,5 часа.
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