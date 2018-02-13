Рейс «Уральских авиалиний» на 15 часов задержался в Душанбе

В уральскую столицу лайнер Airbus-A320 должен был прилететь вчера в 6.45 утра, однако посадка самолета была выполнена только в 22.00. Причиной задержки вылета стала, как объяснила авиакомпания, подготовка рейса.

Вчера «Уральские авиалинии» задержали еще один рейс: лайнер, совершавший перелет по маршруту Бангкок — Екатеринбург приземлился с опозданием в 2,5 часа. Как пишет ЕАН, в этот же день рейс RoyalFlignt из Утапао задержался на 3,5 часа.