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Жители Гальянки воюют с «королями парковки» в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жители Гальянки воюют с «королями парковки» в Нижнем Тагиле (ФОТО)

13 февраля, 19:05ТранспортЛев Истомин
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