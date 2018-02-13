Жители Гальянки воюют с «королями парковки» в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Типовая многоэтажка на Уральском проспекте имеет небольшой двор, в котором совсем немного парковочных мест – всем автолюбителям не хватает. Однако жильцы привыкли расставлять автомобили максимально конструктивно, не мешая друг другу и не загораживая проезд.

В общий тренд не вписались два автолюбителя, решивших отгородить себе персональные места. Это вызвало недовольство остальных.

Если кто-то другой припаркует свой автомобиль на «их» месте, то выезд будет перегорожен. Эта ситуация происходит постоянно. Все попытки поговорить с этими людьми ни к чему ни приводят, так как они продолжают считать, что эти парковочные места – их собственность рассказывает жительница дома Тамара.

По словам девушки, два года назад эти автолюбители ограждали цепью свои места. Однако позже замки исчезли. Теперь уезжая, «автохамы» оставляют вместо машин крупные предметы.

С ними периодически ругаются другие владельцы машин. Если попадаются девушки, то эти люди ведут себя более вызывающие, а с мужчинами потише. В итоге проблема никак не решается говорит автолюбительница.

Машины во дворе занимают не только парковку, но и газоны, которые вплотную прилегают к территории детского сада №202, однако это не останавливает водителей.

В принципе, они нам не мешают, так как не заезжают на нашу территорию. Дети с той стороны у нас не гуляют. У них небольшой двор и мест для парковки действительно не хватает, но у нас с ними конфликтов нет рассказали корреспонденту TagilCity.ru в руководстве дошкольного учреждения.

Отметим, что нередко в парковочные конфликты во дворах приходится вмешиваться управляющей компании и сотрудникам полиции. Один из таких случаев произошел летом 2017 года в одном из дворов на улице Газетной.

Потребность увеличения количества парковочных мест во дворах учтена в планах по развитию Нижнего Тагила. Так, в городе уже