Электропоезд «Ласточка» начнёт курсировать от Екатеринбурга до Серова

Рейсы из Екатеринбурга в Серов и обратно назначены на 22 и 24 февраля, 7 и 10 марта, 30 апреля, 5 и 12 мая, 1 и 4 ноября, 27 и 30 декабря. Из столицы Свердловской области поезд будет отправляться в 17:25 и прибывать в место назначения в 23:05. Обратные рейсы назначены на 23 и 25 февраля, 8 и 11 марта, 1, 6 и 13 мая, 2 и 5 ноября, 28 и 31 декабря с 03:15. Прибытие в Екатеринбург состоится в 09:25.