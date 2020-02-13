Свердловская область вошла в топ регионов по количеству штрафов за нарушение ПДД
Сегодня, 09:36ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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Наибольшее количество нарушений ПДД в прошлом году зафиксировано в Москве и Московской области, а также в Татарстане, Краснодарском крае и Свердловской области, пишут «Известия».
За минувший год в целом по России число административных штрафов, выписанных сотрудниками ГИБДД, возросло до 142 миллионов рублей, что больше показателя 2018 года на 14 миллионов рублей.
В ФССП было направлено 35 миллионов постановлений, что выше показателя предыдущего года на восемь миллионов рублей. Эксперты отмечают, что рост числа должников может быть связан с претензиями к камерам, установленным с нарушением ГОСТа.
Средняя стоимость штрафа составила 828 рублей.
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