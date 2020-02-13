Свердловская область вошла в топ регионов по количеству штрафов за нарушение ПДД

За минувший год в целом по России число административных штрафов, выписанных сотрудниками ГИБДД, возросло до 142 миллионов рублей, что больше показателя 2018 года на 14 миллионов рублей.

В ФССП было направлено 35 миллионов постановлений, что выше показателя предыдущего года на восемь миллионов рублей. Эксперты отмечают, что рост числа должников может быть связан с претензиями к камерам, установленным с нарушением ГОСТа.