В Нижнем Тагиле в ходе рейда ГИБДД «Автобус» за три дня выявлено 87 нарушений

Из них самым распространенным — 60 нарушений — стало управление пассажирским транспортом с техническими неисправностями, такими как сломанные ремни безопасности, неработающие замки дверей, неисправное рулевое управление.

13 водителей нарушили правила пользования световыми приборами, шесть — пользовались телефоном во время движения, пять — остановились слишком близко к пешеходному переходу, два водителя перевозили в автобусе пассажиров сверх количества, установленного заводом изготовителем, один — проехал на запрещающий сигнал светофора.