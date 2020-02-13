В Нижнем Тагиле в ходе рейда ГИБДД «Автобус» за три дня выявлено 87 нарушений
Сегодня, 16:34ТранспортФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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За три дня профилактического рейда ГИБДД «Автобус» в Нижнем Тагиле проверено 186 транспортных средств, при этом выявлено 87 нарушений ПДД, сообщает отдел пропаганды.
Сюжеты: Нижний Тагил
Из них самым распространенным — 60 нарушений — стало управление пассажирским транспортом с техническими неисправностями, такими как сломанные ремни безопасности, неработающие замки дверей, неисправное рулевое управление.
13 водителей нарушили правила пользования световыми приборами, шесть — пользовались телефоном во время движения, пять — остановились слишком близко к пешеходному переходу, два водителя перевозили в автобусе пассажиров сверх количества, установленного заводом изготовителем, один — проехал на запрещающий сигнал светофора.
Кроме того, три механика привлечены к административной ответственности за выпуск на линию транспортных средств с техническими неисправностями.
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