Автопробег в поддержку безопасности детей состоялся на дорогах Нижнего Тагила (ФОТО)
13 марта 2017, 08:20Транспорт
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В Нижнем Тагиле накануне состоялся автопробег, инициаторами которого стали сотрудники дорожной полиции и педагоги. В сопровождении двух автомашин ДПС колона автомобилистов проехала по главным улицам города.
Сюжеты: Нижний Тагил
Акция была направлена на привлечение внимания к перевозке юных пассажиров, особенно до 12-ти лет. Так, по громкоговорителю тагильчанам напомнили об использовании автокресел для детей, передает пресс-служба МВД по региону.
Остановившись в конце маршрута, сотрудники ГИБДД вручили пешеходам и водителям информирующие листовки и воздушные шары.
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Фото: сайт ГУ МВД по Свердловской области
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