Новый знак о запрете проезда автобусов введут в России к ЧМ-2018
13 марта, 09:05Транспорт
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Минтранса РФ намерен ввести новый знак дорожного движения. Это сделают специально для контроля над безопасностью на дорогах во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Соответствующий проект постановления был опубликован на портале нормативных правовых актов Российской Федерации.
Согласно документу, знак будет круглой формы в формате дорожного указателя «Движение грузовых автомобилей запрещено».
Внутри будет размещено символическое изображение автобуса, изображенного на знаке дополнительной информации (табличке) гласит документ.
По планам знак будет установлен к началу лета 2018 года. Очевидно, что он будет запрещать движение автобусов. Знак не коснется того общественного транспорта, который получил разрешение от МВД, а также тех компаний, которые осуществляют регулярные пассажирские перевозки и передают данные в транспортную дирекцию чемпионата мира, сообщает «Ura.ru».
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