Полноценное движение по улице Малышева в Екатеринбурге откроется 14 марта

13 марта на улице Малышева в Екатеринбурге произошла авария на водоводе диаметром 500 мм, который находится на глубине трех метров. Часть асфальта провалилась, из-за чего коммунальщики перекрыли проезжую часть шириной в 2 полосы.

Повреждение найдено, и в ближайшее время его устранят, холодное водоснабжение будет возобновлено. После этого начнутся работы по восстановлению первичного благоустройства. Планируется, что к утру четверга закрытые полосы будут открыты для движения,сообщила пресс-служба «Водоканала».