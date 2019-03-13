Полноценное движение по улице Малышева в Екатеринбурге откроется 14 марта
Вчера, 23:59ТранспортФото: E1.RU
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Из-за коммунальной аварии на одной из центральных улиц Екатеринбурга оказалось перекрыто движение. На участке улиц Малышева и Чернышевского провалился асфальт.
Сюжеты: Екатеринбург
13 марта на улице Малышева в Екатеринбурге произошла авария на водоводе диаметром 500 мм, который находится на глубине трех метров. Часть асфальта провалилась, из-за чего коммунальщики перекрыли проезжую часть шириной в 2 полосы.
Повреждение найдено, и в ближайшее время его устранят, холодное водоснабжение будет возобновлено. После этого начнутся работы по восстановлению первичного благоустройства. Планируется, что к утру четверга закрытые полосы будут открыты для движения,сообщила пресс-служба «Водоканала».
На время проведения ремонтных работ, в районе закрытого участка скопилась длинная пробка, передаёт E1.ru.
дорогакоммунальщикикоммунальная авариятрубопроводводопроводограничение движенияперекрытиеЕкатеринбург
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей