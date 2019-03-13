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Полноценное движение по улице Малышева в Екатеринбурге откроется 14 марта
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Полноценное движение по улице Малышева в Екатеринбурге откроется 14 марта

Вчера, 23:59ТранспортФото: E1.RU
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