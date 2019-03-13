Привлекался восемь раз: екатеринбуржец арестован на 12 суток за тонировку
Екатеринбуржец привлечен к административному аресту на 12 суток. Ранее мужчина восемь раз привлекался за тонировку передних стекол автомобиля.
У дома №1 на ул. Бахчиванджи сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль марки Chevrolet. Передние стекла транспортного средства были затонированы. Правоохранители с помощью спецприбора установили, что светопропускаемость стекол составляет 06%, что является нарушением требований техрегламента.
Екатеринбуржец отказался убирать со стекол пленку, в связи с чем сотрудники ГИБДД отвезли правонарушителя в райсуд уральской столицы. В ходе разбирательства выяснилось, что водитель восемь раз получал наказание за подобное нарушение и два дня назад освободился из-под ареста на пять суток.
Таким образом, на мужчину снова был заведен административный протокол, мера наказания за повторное правонарушение составила 12 суток, информирует пропаганда ОГИБДД УМВД РФ по Екатеринбургу.