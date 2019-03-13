Привлекался восемь раз: екатеринбуржец арестован на 12 суток за тонировку

У дома №1 на ул. Бахчиванджи сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль марки Chevrolet. Передние стекла транспортного средства были затонированы. Правоохранители с помощью спецприбора установили, что светопропускаемость стекол составляет 06%, что является нарушением требований техрегламента.

Екатеринбуржец отказался убирать со стекол пленку, в связи с чем сотрудники ГИБДД отвезли правонарушителя в райсуд уральской столицы. В ходе разбирательства выяснилось, что водитель восемь раз получал наказание за подобное нарушение и два дня назад освободился из-под ареста на пять суток.