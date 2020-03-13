Нижний Тагил подал заявку в Минтранс на покупку новых трамваев
Депутат государственной думы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин подал заявку от города на выделение средств из федерального бюджета для приобретения новых трамваев. Покупка городского транспорта планируется в следующем году.
Есть возможность приобрести около двадцати трамваев, что полностью обновит трамвайный парк Нижнего Тагила, рассказал TagilCity.ru Алексей Балыбердин.
Программа была запущена только в этом году. По словам депутата, чтобы не затягивать со сроками, заявка подана уже сейчас. Это даст возможность своевременно вносить в неё коррективы.
Надо готовиться более тщательно, чтобы не получилось так, как было с реабилитацией Черноисточинского водоёма. В министерство подавали заявку один раз — вернули с замечаниями. Когда их устранили, подали второй раз. Нам вернули с новыми замечаниями. Так было несколько раз, пока мне не пришлось идти к министру и выяснять, что происходит с Росводресурсом, сообщил Балыбердин.
Депутат уточнил, что в этом году на участие в программе заявились более десятка регионов России. Минтранс ещё не определился с тем, кому выделить средства.
Это пилотный проект, это в первый раз. Посмотрим, может они отшлифуют свою работу — более рационально, более быстро будут рассматривать [заявки] в следующем году, отметил Алексей Балыбердин.