Нижний Тагил подал заявку в Минтранс на покупку новых трамваев

Есть возможность приобрести около двадцати трамваев, что полностью обновит трамвайный парк Нижнего Тагила, рассказал TagilCity.ru Алексей Балыбердин.

Программа была запущена только в этом году. По словам депутата, чтобы не затягивать со сроками, заявка подана уже сейчас. Это даст возможность своевременно вносить в неё коррективы.

Надо готовиться более тщательно, чтобы не получилось так, как было с реабилитацией Черноисточинского водоёма. В министерство подавали заявку один раз — вернули с замечаниями. Когда их устранили, подали второй раз. Нам вернули с новыми замечаниями. Так было несколько раз, пока мне не пришлось идти к министру и выяснять, что происходит с Росводресурсом, сообщил Балыбердин.

Депутат уточнил, что в этом году на участие в программе заявились более десятка регионов России. Минтранс ещё не определился с тем, кому выделить средства.