На ул. Карла Маркса ведется дорожный ремонт: рабочие устраняют опасные тагильские ямы (ФОТО)
В приходом весны в Нижнем Тагиле дороги превратились в полосы препятствий, не исключением стала и улица Карла Маркса. По данным автолюбителей, ямы на этой улице достигали в ширину по 1-1,5 метра и были глубиной в несколько десятков сантиметров.
На участке у полиции была яма на 2 полосы - там однажды при мне «семерка» просто осталась стоять, настолько глубокая эта яма. А на перекрестке с Первомайской вся дорога в ухабах, словно ее бомбили рассказывает тагильчанка Мария.
Яму на участке между Первомайской и Красноармейской дорожники сначала засыпали щебнем, а несколько дней назад полностью устранили - сейчас там ровный асфальт.
А сегодня, 13 апреля, дорожные рабочие появились и на перекрестке с Первомайской. На этом участке высокий пассажиропоток - проходят сразу несколько маршрутов «Газелей».
Напомним, ремонты дорог в Нижнем Тагиле уже набирают обороты. Так, сегодня ведется асфальтирование на улице Победы, а на перекрестке Красноармейская-Космонавтов идет замена плит.
© Александра Постоногова, TagilCity.ru