На ул. Карла Маркса ведется дорожный ремонт: рабочие устраняют опасные тагильские ямы (ФОТО)

На участке у полиции была яма на 2 полосы - там однажды при мне «семерка» просто осталась стоять, настолько глубокая эта яма. А на перекрестке с Первомайской вся дорога в ухабах, словно ее бомбили рассказывает тагильчанка Мария.

Яму на участке между Первомайской и Красноармейской дорожники сначала засыпали щебнем, а несколько дней назад полностью устранили - сейчас там ровный асфальт.

А сегодня, 13 апреля, дорожные рабочие появились и на перекрестке с Первомайской. На этом участке высокий пассажиропоток - проходят сразу несколько маршрутов «Газелей».