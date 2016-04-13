Столкновение иномарки с автомобилем «Луидор Газ» привело к образованию пробки в центре Нижнего Тагила (ФОТО)

На Карла Маркса-Вязовская была большая пробка в 17 часов. Был выставлен знак аварийной остановки. На месте аварии дежурила скорая помощь сообщила в редакцию читательница TagilCity.ru Ольга.

Однако присутствие на месте аварии скорой помощи не всегда означает, что кто-то травмировался.

Вчера в 16:30 на улице Вязовская произошло столкновение транспортных средств. Столкнулись автомобили «Шевроле» и «Луидор», пострадавших нет рассказал журналисту TagilCity.ru начальник отдела пропаганды ГИБДД Сергей Бернгардт.