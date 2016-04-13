Столкновение иномарки с автомобилем «Луидор Газ» привело к образованию пробки в центре Нижнего Тагила (ФОТО)
13 апреля 2016, 10:45ТранспортПавел Щербина
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Авария произошла вчера на улице Карла Маркса, неподалёку от перекрёстка с ул. Вязовская.
Сюжеты: Нижний Тагил
На Карла Маркса-Вязовская была большая пробка в 17 часов. Был выставлен знак аварийной остановки. На месте аварии дежурила скорая помощь сообщила в редакцию читательница TagilCity.ru Ольга.
Однако присутствие на месте аварии скорой помощи не всегда означает, что кто-то травмировался.
Вчера в 16:30 на улице Вязовская произошло столкновение транспортных средств. Столкнулись автомобили «Шевроле» и «Луидор», пострадавших нет рассказал журналисту TagilCity.ru начальник отдела пропаганды ГИБДД Сергей Бернгардт.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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