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Столкновение иномарки с автомобилем «Луидор Газ» привело к образованию пробки в центре Нижнего Тагила (ФОТО)
Сюжеты:
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Столкновение иномарки с автомобилем «Луидор Газ» привело к образованию пробки в центре Нижнего Тагила (ФОТО)

13 апреля 2016, 10:45ТранспортПавел Щербина
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