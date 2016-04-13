В Нижнем Тагиле идёт асфальтирование улицы Победы (ФОТО)

Идёт асфальтирование улицы Победы. Работают асфальтоукладчик, катки, ведётся полномасштабный ремонт. Единственное, закрылись [дорожники – прим. ред.] опять плохо. Некоторые водители уже ездят по только что уложенному асфальту рассказал журналистам TagilCity.ru председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин.

TagilCity.ru напоминает, в конце марта представители общественности Нижнего Тагила и дорожники фиксировали дефекты дороги на этой улице. В понедельник улицу Победы фрезеровали. А сегодня уже укладывается асфальт.