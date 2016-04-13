В Нижнем Тагиле идёт асфальтирование улицы Победы (ФОТО)
13 апреля 2016, 16:50ТранспортПавел Щербина
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Ранее были отфрезерованы участки дороги на этой улице, требующие ремонта.
Сюжеты: Нижний Тагил
Идёт асфальтирование улицы Победы. Работают асфальтоукладчик, катки, ведётся полномасштабный ремонт. Единственное, закрылись [дорожники – прим. ред.] опять плохо. Некоторые водители уже ездят по только что уложенному асфальту рассказал журналистам TagilCity.ru председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин.
TagilCity.ru напоминает, в конце марта представители общественности Нижнего Тагила и дорожники фиксировали дефекты дороги на этой улице. В понедельник улицу Победы фрезеровали. А сегодня уже укладывается асфальт.
На фото: к месту работ движется техника
© Эрик Х., TagilCity.ru
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