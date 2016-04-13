В Нижнетагильском регионе СвЖД правоохранители стали ловить больше грабителей и вандалов

В Нижнетагильском регионе СвЖД за три месяца был пресечен 41 случай краж средств инфраструктуры и грузов на сумму более 70 тысяч рублей. Количество предотвращенных преступлений вдвое больше, чем в прошлом году.

6 эпизодов краж пресечь не удалось. Сумма ущерба от противозаконных действий составила 26 тысяч рублей – против 414 тысяч рублей за три месяца в 2015 году.

Возросло не только число предотвращенных преступлений, но и количество задержанных - 42 человека. Возбуждено 19 уголовных дел.

Другое «популярное» преступление на железных дорогах – вандализм. Только за три месяца выявлено 12 случаев девиантного поведения, 5 из которых произошли в границах Нижнетагильского региона СвЖД.

Наконец, 4 раза были найдены бесхозные подозрительные предметы в местах большого скопления людей. В прошлом году было 7 таких случаев.

Стоит добавить, что в этом году на РЖД появятся уникальные антивандальные ограждения, которые производит свердловское предприятие.