35 миллионов рублей выделит Свердловская область на создание единой базы состояния дорог региона

Тендер на выполняемые работы размещен Управлением автомобильных дорог области. Подрядчик должен будет вести учет состояния дорожного полотна, фиксировать нарушения и заносить результаты в базу данных.

Как пишет Е1, подрядчик обязан до ноября текущего года снять на видео все дороги области, зафиксировать все ямы, колеи, описать технические характеристики и наличие дорожных знаков.