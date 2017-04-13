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35 миллионов рублей выделит Свердловская область на создание единой базы состояния дорог региона
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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35 миллионов рублей выделит Свердловская область на создание единой базы состояния дорог региона

13 апреля 2017, 14:10Транспорт
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