Авиарейсы из Екатеринбурга в Турцию временно отменены

Екатеринбуржцы, которые ранее бронировали билеты, не могут дозвониться до авиаперевозчика и добиться ответа о причинах отмены рейсах в офисе компании. Свердловчане отмечают, что многие использовали этот рейс, чтобы добраться с пересадкой в Европу.