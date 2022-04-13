Авиарейсы из Екатеринбурга в Турцию временно отменены

Екатеринбуржцы, которые ранее бронировали билеты, не могут дозвониться до авиаперевозчика и добиться ответа о причинах отмены рейсах в офисе компании. Свердловчане отмечают, что многие использовали этот рейс, чтобы добраться с пересадкой в Европу.
Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев пояснил, что приостановка временная. Рейсы в Турцию популярны и пользуются большим спросом, пишет Е1.
Напомним, в 2022 году жители Свердловской области смогут улететь по России льготными рейсами по 20 направлениям. На софинансирование межрегиональных перевозок заложено 340 миллионов рублей.