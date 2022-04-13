Авиарейсы из Екатеринбурга в Турцию временно отменены

Авиарейсы из Екатеринбурга в Турцию временно отменены
Авиарейсы из Екатеринбурга в Турцию временно отменены
Сегодня, 18:10ТранспортФото: 1MI
Компания Turkish Airlines приостановила рейсы из Кольцово в Стамбул с 16 апреля по 15 мая и рассылает пассажирам уведомления.

Екатеринбуржцы, которые ранее бронировали билеты, не могут дозвониться до авиаперевозчика и добиться ответа о причинах отмены рейсах в офисе компании. Свердловчане отмечают, что многие использовали этот рейс, чтобы добраться с пересадкой в Европу.

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев пояснил, что приостановка временная. Рейсы в Турцию популярны и пользуются большим спросом, пишет Е1.

Напомним, в 2022 году жители Свердловской области смогут улететь по России льготными рейсами по 20 направлениям. На софинансирование межрегиональных перевозок заложено 340 миллионов рублей.

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Екатеринбург
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