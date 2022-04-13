Какие дороги отремонтируют в Нижнем Тагиле в 2022–2024 годах

Местная компания стала генподрядчиком по реконструкции автодорог. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок. С 2022 по 2024 год «Тагилдорстрой» (ТДС) отремонтирует участки на четырех улицах.
С мая по сентябрь этого года пройдет реконструкция дорог на проспекте Мира от улицы Ленина до Заводской: подрядчик заасфальтирует проезжую часть и тротуары, заменит бордюры и установит новые ограждения. Стоимость этапа обозначена в 53,5 миллиона рублей.
В следующем году ТДС приступит к ремонту оставшегося участка проспекта Мира: от улицы Победы до Циолковского в июле–сентябре и от улицы Циолковского до проспекта Ленина с мая по июль 2023 года.
Также в 2023 году компания отремонтирует дороги и тротуары на улице Фрунзе и на Исинском тракте (от Ильича до реки Иса). Общая стоимость работ составит порядка 555 млн рублей.
В 2024 году ТДС благоустроит дороги на улице Пархоменко (от Горошникова до Жуковского) и на всей протяженности Черноисточинского шоссе. Работы последних этапов оценены в более 570 млн рублей.