Какие дороги отремонтируют в Нижнем Тагиле в 2022–2024 годах

В течение трех лет МУП «Тагилдорстрой» отремонтирует тротуары и автодороги на пяти улицах города: проспекте Мира, ул. Фрунзе и Пархоменко, Исинском тракте и Черноисточинском шоссе. Общая стоимость работ составит около 1,2 млрд рублей.

Местная компания стала генподрядчиком по реконструкции автодорог. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок. С 2022 по 2024 год «Тагилдорстрой» (ТДС) отремонтирует участки на четырех улицах. С мая по сентябрь этого года пройдет реконструкция дорог на проспекте Мира от улицы Ленина до Заводской: подрядчик заасфальтирует проезжую часть и тротуары, заменит бордюры и установит новые ограждения. Стоимость этапа обозначена в 53,5 миллиона рублей. Ремонт дорог на проспекте Мира в мае-сентябре 2022 года Фото: Яндекс.Карты В следующем году ТДС приступит к ремонту оставшегося участка проспекта Мира: от улицы Победы до Циолковского в июле–сентябре и от улицы Циолковского до проспекта Ленина с мая по июль 2023 года. Ремонт дорог на проспекте Мира в мае-июле 2023 года Фото: Яндекс.Карты Также в 2023 году компания отремонтирует дороги и тротуары на улице Фрунзе и на Исинском тракте (от Ильича до реки Иса). Общая стоимость работ составит порядка 555 млн рублей. Ремонт дорог на улице Фрунзе в мае-сентябре 2023 года Фото: Яндекс.Карты В 2024 году ТДС благоустроит дороги на улице Пархоменко (от Горошникова до Жуковского) и на всей протяженности Черноисточинского шоссе. Работы последних этапов оценены в более 570 млн рублей. Ремонт Черноисточинского шоссе в мае-сентябре 2024 года Фото: Яндекс.Карты

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter