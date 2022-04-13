Какие дороги отремонтируют в Нижнем Тагиле в 2022–2024 годах

Какие дороги отремонтируют в Нижнем Тагиле в 2022–2024 годах
Какие дороги отремонтируют в Нижнем Тагиле в 2022–2024 годах
Сегодня, 21:53ТранспортФото: 1MI
В течение трех лет МУП «Тагилдорстрой» отремонтирует тротуары и автодороги на пяти улицах города: проспекте Мира, ул. Фрунзе и Пархоменко, Исинском тракте и Черноисточинском шоссе. Общая стоимость работ составит около 1,2 млрд рублей.

Местная компания стала генподрядчиком по реконструкции автодорог. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок. С 2022 по 2024 год «Тагилдорстрой» (ТДС) отремонтирует участки на четырех улицах.

С мая по сентябрь этого года пройдет реконструкция дорог на проспекте Мира от улицы Ленина до Заводской: подрядчик заасфальтирует проезжую часть и тротуары, заменит бордюры и установит новые ограждения. Стоимость этапа обозначена в 53,5 миллиона рублей.

Ремонт дорог на проспекте Мира в мае-сентябре 2022 года
Фото:Яндекс.Карты

В следующем году ТДС приступит к ремонту оставшегося участка проспекта Мира: от улицы Победы до Циолковского в июле–сентябре и от улицы Циолковского до проспекта Ленина с мая по июль 2023 года.

Ремонт дорог на проспекте Мира в мае-июле 2023 года
Фото:Яндекс.Карты

Также в 2023 году компания отремонтирует дороги и тротуары на улице Фрунзе и на Исинском тракте (от Ильича до реки Иса). Общая стоимость работ составит порядка 555 млн рублей.

Ремонт дорог на улице Фрунзе в мае-сентябре 2023 года
Фото:Яндекс.Карты

В 2024 году ТДС благоустроит дороги на улице Пархоменко (от Горошникова до Жуковского) и на всей протяженности Черноисточинского шоссе. Работы последних этапов оценены в более 570 млн рублей.

Ремонт Черноисточинского шоссе в мае-сентябре 2024 года
Фото:Яндекс.Карты

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Касается каждогоЭксклюзивНижний Тагил
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