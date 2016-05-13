Движение общественного транспорта на дороге «Нижний Тагил – Висимо-Уткинск – Усть-Утка» возобновится 16 мая

Ранее «Управление автомобильных дорог» совместно с подрядной организацией «Свердловскавтодор» и с областным ГИБДД провели осмотр трассы «Нижний Тагил – Висимо-Уткинск – Усть-Утка». После чего подрядчику были выданы предписания и составлен список замечаний, которые необходимо устранить для восстановления движения общественного транспорта. На данный момент «Невьянское ДРСУ» проводит ямочный ремонт, в том числе и в том месте, где произошла авария. Андрей Пастухов, директор предприятия, сообщил, что неровности на проезжей части устранены.

Кроме того, запланированы следующие работы: установка столбиков на обочине дороги со светоотражающими элементами; восстановление ограждения в местах, где это необходимо – на мостах через реки, и на других опасных участках.

Ремонт проезжей части на участке от поселка Черноисточинск до Нижнего Тагила поизводился в прошлом году. Дорога находится на гарантии. «Управление автомобильных дорог» намерено вести работу по выполнению гарантийных обязательств с тем подрядчиком, который в прошлом году выполнял её ремонт - вплоть до претензионной работы. Ориентировочный срок выполнения гарантийных работ – 15 июня.