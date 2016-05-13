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Движение общественного транспорта на дороге «Нижний Тагил – Висимо-Уткинск – Усть-Утка» возобновится 16 мая
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Движение общественного транспорта на дороге «Нижний Тагил – Висимо-Уткинск – Усть-Утка» возобновится 16 мая

13 мая 2016, 18:05ТранспортМарина
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